Сейчас в Мелитополь активно завозятся трупы оккупантов, ликвидированных во время боев на направлении Пологи-Гуляйполе.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области администрация оккупантов ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Там отметили, что городской мясокомбинат, который переоборудовали в морг, уже заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200".

"6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководству компании было сообщено о "решении о временном их использовании на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Мелитополь активно завозятся трупы оккупантов, ликвидированных во время боев на направлении Пологи-Гуляйполе.

"Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение тел убитых связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому, практикуется так называемое "дозированное" отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени", - пояснили в разведке.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками Запорожской области, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

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