Иван Федоров отметил, что российские оккупанты боятся наступления ВСУ.

Российские военные в Мелитопольском районе сбежали почти со всех блокпостов. Оккупанты испугались наступления украинской армии

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Facebook

"Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов. Российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет", - говорится в сообщении.

При этом мэр Мелитополя указал, что город деоккупируют в ближайшие месяцы, потому что приоритет госполитики – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого. По информации СМИ, взрыв прогремел в 7:50. У мелитопольцев, которые проживают в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

Позже местные СМИ сообщили, что после взрыва на носилках носили раненых в результате взрыва. Предварительно, известно, что пострадавшая Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого.

Мер временно оккупированного города Иван Федоров заявил, что есть две версии случившегося - зачистка коллаборантов российскими оккупантами или работа украинских партизан. После этого гауляйтер Мелитополя Данильченко заявила, что уже хочет отказаться от "должности".

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