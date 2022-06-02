По словам мера Федорова, с начала оккупации около 500 человек в городе были задержаны российскими войсками.

Подпольное сопротивление в оккупированном Мелитополе на юге Украины растет, в городе убиты десятки российских оккупантов.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров, добавив, что несколько российских солдат были убиты.

Он сообщил, что, по данным разведки, более 100 россиян "устранено мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб. Но я уверен, что это число больше".

Федоров заявил, что, по полученной им информации, русские "похищают людей и держат их в плену, и мало кто знает, как обращаются с людьми, находящимися в плену".

По словам Федорова, с начала оккупации около 500 человек были задержаны российскими войсками — некоторые на несколько недель.

"Если попытаться классифицировать тех, кто находится под угрозой плена, — в первую очередь это инакомыслящие, не желающие входить в состав России, осуждающие оккупацию и просто несогласные. Некоторые говорят об этом только дома на кухне, но все под угрозой", — сказал он.

Он отметил, что задержанных россиянами заставляли подписывать документы о том, что они больше не будут участвовать в митингах против оккупации или выступать с заявлениями в поддержку российских сил.

По его словам, некоторых пытали. "Не просто опасно выходить на проукраинские митинги — опасно просто оставаться в городе. Так, на сегодняшний день из Мелитополя выехало более 50% жителей. Это более 70 тысяч человек".

По словам Федорова, последний раз хищение оккупационными войсками было связано с урожаем мелитопольской вишни.

"Они берут ее у наших фермеров, обещая, что когда-нибудь дадут им деньги взамен. Они также говорят нашим фермерам, что по российскому законодательству нельзя иметь более четырех гектаров фруктовых деревьев, все, что сверх того, они конфискуют", - сказал он.

Напомним, гауляйтер Мелитополя Данильченко уже хочет отказаться от "должности".

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