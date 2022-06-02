Двое российских солдат умерли, а еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты попали в ДТП под Мелитополем. Они двигались по дороге из города в сторону Приазовья на украденном внедорожнике красного цвета. Среди рашистов есть погибшие и раненные.

О происшествии сообщило местное издание "РИА Мелитополь".

В результате ДТП двое оккупантов умерли на месте. Еще троих доставили в военный госпиталь в Мелитополе, который оборудовали на базе бывшего детского санатория. Состояние у раненных тяжелое, так что есть шансы, что они тоже погибнут. Другие подробности аварии, например, при каких обстоятельствах произошло столкновение на дороге, пока не сообщаются.

Напомним, в конце мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. От него пострадали двое коллаборантов, причастных к захвату власти в Терпенье. Это объединенная территориальная громады вблизи Мелитополя.

На фоне инцидента городской гауляйтер Галина Данильченко хочет отказаться от должности, так как опасается за свою жизнь. По словам мэра Мелитополя Ивана Федерова, взрыв могли организовать либо украинские партизаны, либо российские военные для зачистки коллаборантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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