Водообеспечение города не работает, потому что водопровод, которым шла вода с подконтрольной территории Украины, перебит, и только украинская власть может восстановить его полностью.

Россияне показывают "картинку" о нормальной жизни в Мариуполе, но на самом деле там разбиты все коммуникации и водообеспечение не работает.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос, почему в то время, когда украинские представители бьют тревогу по поводу распространения инфекций в городе, оккупанты утверждают, что все восстанавливается и работает.

Глава Донецкой ОВА отметил, что российские оккупанты с целью пропаганды будут показывать "картинку", что все в Мариуполе работает, создаются временные дома и жизнь нормализуется.

"Но на самом деле, я точно знаю о чем говорю, водообеспечение там не работает. Потому что разбиты все коммуникации", - подчеркнул Кириленко, отметив, что Старокрымское водохранилище, которое обеспечивало Мариуполь водой, было резервным. В то же время вода в Мариуполь поставлялась с подконтрольной территории, из города Волноваха.

"Этот водопровод полностью перебит, и вода шла в Мариуполь с временно оккупированной территории. Это особенности водообеспечения области. Если в Макеевке, Горловке, Донецке нет воды, это ответ на вопрос, может ли быть вода в Мариуполе",- пояснил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что запасы Старокрымского водохранилища были очень ограничены. "В относительно мирное время было до полугода - это максимум", - подчеркнул он.

Кириленко добавил, что российские оккупанты пытались подключить воду.

"Но вода сразу пошла по поверхности, вымывать стихийные захоронения людей. Экологическая катастрофа там на грани, то, что инфекция распространяется, - это факт. "Картинку" можно делать любую, но только украинская власть может восстановить водоснабжение, сделав это по всей территории Донецкой области",- подчеркнул Кириленко.

Ситуация в Мариуполе:

26 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что до осени в Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч человек из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако оккупанты отрицают риски распространения холеры.

27 июня жителей Мариуполя предупредили о коварной лжи российских оккупантов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят так называемую "перепись населения". У людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также снимают отпечатки пальцев. Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе все еще продолжают находить новые тела. В последний раз нашли более 100 погибших в результате бомбардировок российских оккупантов.

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