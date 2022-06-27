В Мариуполе найдено более 100 тел погибших в результате бомбардировок российских оккупантов.
Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. На сейчас. Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбежки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - сообщил он.
По словам Андрющенко, в городе продолжается эксгумация.
"В приоритете - дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не проводится", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Мариуполе оккупанты проводят "перепись населения" и наживаются на похоронах.
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