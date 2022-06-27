Россияне пытаются заманить людей назад в город.

Российские оккупанты в Мариуполе распространяют фейковые списки адресов домов под снос или ремонт. Такой манипуляцией россияне пытаются заманить жителей города назад.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

"О том, что распространяемая информация не соответствует действительности, свидетельствует отсутствие в списках разрушенных домов и наоборот присутствие уцелевших домов с пометкой "снести". Оккупанты и коллаборанты прибегают к манипуляции над мариупольцами, чтобы они приехали в город, чтобы спасти хоть какое-то уцелевшее имущество, или вернуться жить, потому что жилье вроде бы отремонтируют", - говорится в сообщении.

В связи с этим жителей Мариуполя призывают не верить российским захватчикам и не возвращаться в город, чтобы оккупанты не смогли их использовать в трудовом рабстве и создать для себя "живой щит" для прикрытия от Вооруженных сил Украины во время освобождения.

Как ранее сообщал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят так называемую "перепись населения". У людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также снимают отпечатки пальцев. Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе все еще продолжают находить новые тела. В последний раз нашли более 100 погибших в результате бомбардировок российских оккупантов.

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