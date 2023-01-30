Январь 2023 года стал самым рекордным по количеству уничтоженных российских оккупантов. По состоянию на 30 января показатель ликвидированных в Украине россиян уже перевалил за 20 тысяч, а по завершению месяца их явно будет более 21 тысячи. При этом общие боевые потери РФ за январь вместе с раненными и пленными составят около 60 тысяч человек личного состава.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал факторы, которые повлияли на показатель потерь РФ, среди которых он, в частности. выделил рост интенсивности боевых действий.
"Я был уверен в том, что погодные условия не повлияют на боевые действия по степени накала, и даже наоборот, что сильные морозы могут позволить расширить фронт действий", - отметил эксперт.
Вторым фактором роста потерь у РФ Коваленко назвал большое количество непрофессиональных, плохо обученных военнослужащих, а третьим - отсутствие в российских войсках штатной комплектации средне и легкобронированной техники.
"Нет ничего удивительного в том, что результатом бездарного и бесчеловечного командования российских войск, отсутствия профессиональной и качественной составляющей в подразделениях и дефицит техники, приводят суммарно вот к таким рекордам по нейтрализации оккупантов… Потерять за январь 60 тысяч личного состава и преподнести Путину на блюдечке какой-то Соледар... Сталин бы, например, за такое расстрелял бы парочку генералов, а то и больше. Хотя в тактике и стратегии, при отсутствии мозгов, страх бы ничего не изменил", - отметил обозреватель.
Коваленко усомнился, что при таких потерях РФ способна формировать ударную группировку для нового наступления:
"Если и говорить о наступлении 2.0, то его готовность на предельно низком уровне и не позволит провести захват больших территорий, площадью до области. А вот потери подразделений российских войск понесут критические по всем показателям".
Потери России в Украине - данные Генштаба
Напомним, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения на 30 января составляют 126 тысяч 650 человек личного состава.
Также РФ потеряла: танков - 3201; боевых бронированных машин - 6369; артиллерийских систем - 2196; РСЗО - 453; средств ПВО - 221; самолетов - 293.