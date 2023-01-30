Обозреватель усомнился, что при таких потерях РФ способна формировать ударную группировку для нового наступления.

Январь 2023 года стал самым рекордным по количеству уничтоженных российских оккупантов. По состоянию на 30 января показатель ликвидированных в Украине россиян уже перевалил за 20 тысяч, а по завершению месяца их явно будет более 21 тысячи. При этом общие боевые потери РФ за январь вместе с раненными и пленными составят около 60 тысяч человек личного состава.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал факторы, которые повлияли на показатель потерь РФ, среди которых он, в частности. выделил рост интенсивности боевых действий.

"Я был уверен в том, что погодные условия не повлияют на боевые действия по степени накала, и даже наоборот, что сильные морозы могут позволить расширить фронт действий", - отметил эксперт.

Вторым фактором роста потерь у РФ Коваленко назвал большое количество непрофессиональных, плохо обученных военнослужащих, а третьим - отсутствие в российских войсках штатной комплектации средне и легкобронированной техники.

"Нет ничего удивительного в том, что результатом бездарного и бесчеловечного командования российских войск, отсутствия профессиональной и качественной составляющей в подразделениях и дефицит техники, приводят суммарно вот к таким рекордам по нейтрализации оккупантов… Потерять за январь 60 тысяч личного состава и преподнести Путину на блюдечке какой-то Соледар... Сталин бы, например, за такое расстрелял бы парочку генералов, а то и больше. Хотя в тактике и стратегии, при отсутствии мозгов, страх бы ничего не изменил", - отметил обозреватель.

Коваленко усомнился, что при таких потерях РФ способна формировать ударную группировку для нового наступления:

"Если и говорить о наступлении 2.0, то его готовность на предельно низком уровне и не позволит провести захват больших территорий, площадью до области. А вот потери подразделений российских войск понесут критические по всем показателям".

Потери России в Украине - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения на 30 января составляют 126 тысяч 650 человек личного состава.

Также РФ потеряла: танков - 3201; боевых бронированных машин - 6369; артиллерийских систем - 2196; РСЗО - 453; средств ПВО - 221; самолетов - 293.