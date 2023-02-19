"Национализированное" имущество собираются выставить на торги.

Оккупационные "власти" Крыма утверждают, что имущество примерно 700 украинских бизнесменов и политиков было "национализировано".

По словам так называемого "главы парламента" оккупированного полуострова Владимира Константинова, которого цитируют российские пропагандисты, речь идет о земельных участках, различных зданиях, помещениях, объектах незавершенного строительства и прочем.

"Национализированное" имущество собираются выставить на торги, а вырученные деньги потратить на военные нужды. Сроков не называют.

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Константинов также утверждает, что якобы бизнесмены прячут свои активы, перерегистрировав для усложнения поиска настоящего собственника.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты продолжают использовать оккупированный в 2014 году Крым как перевалочный пункт для переправки живой силы и техники на юг Украины.

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что освобождение полуострова — одно из условий для установления прочного мира с Россией. Глава разведки Кирилл Буданов говорил, что Силы обороны должны приложить усилия, чтобы к лету вернуть полуостров.

На военных объектах на территории полуострова время от времени случается "бавовна". В частности, взрывы звучали на аэродроме "Саки". Для полного освобождения полуострова Украине нужно дальнобойное оружие. Военный эксперт Роман Свитан отмечал, что освобождение Крыма может быть быстрой военной операцикй или продолжительной кампанией – это зависит от поставок оружия.

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