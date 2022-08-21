Женщина сфотографировала расположение российской "защиты", за что ее уже поблагодарили украинские военные.

Во временно оккупированном Крыму женщина похвасталась российскими силами противовоздушной обороны. Она так хотела рассказать миру о "защите" со стороны РФ, что даже сфотографировала технику. Тем самым женщина "слила" расположение ПВО.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Так, женщина написала, что Евпатория якобы находится "под защитой". Однако она не учла, что хвастовство российским ПВО понравится украинским военным, которые теперь точно будут знать, где находится "защита" оккупантов.

"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь, как Марина! Приближай освобождение Крыма", - написал Братчук.

Взрывы в Крыму: что известно

16 августа оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что в результате происшествия повреждена также железная дорога, что соединяла полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось. В городе Керчь вечером 18 августа также раздались взрывы.

20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что без пострадавших.

Также утром 20 августа серия взрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "ударов" Россия начала усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.