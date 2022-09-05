Пути, которыми русские могут попасть с полуострова на оккупированную территорию материковой части Украины, находятся под огневым контролем ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму наблюдается стягивание вражеских сил, которые гипотетически могут переправить на материковую часть Украины.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, фиксирует ли Украина изменения в объемах переброски вражеских группировок с территории Крыма на материковую Украину.

По ее словам, на временно оккупированной территории полуострова наблюдается "принудительная активизация", стягиваются и мобилизуются силы.

Видео дня

"Гипотетически, эти подразделения могут быть применены. Но эти пути, которыми они могут попасть на временно оккупированную территорию материковой части Украины, тоже под нашим контролем (огневым, - УНИАН). Поэтому отслеживаем эту ситуацию, но не паникуем", - сказала Гуменюк.

Также она отметила, что на оккупированной части материковой Украины враг откладывает сроки проведения так называемых референдумов и не способен создать "избирательные комиссии" и даже сфальсифицированные списки избирателей.

"К тому же от этого (псевдореферендумов, - УНИАН) их постоянно отвлекают события на линии соприкосновения", - добавила Гуменюк и очень положительно отметила действия движения сопротивления, в частности, в Херсонской области.

"И очень хорошо, что она (работа сил сопротивления, - УНИАН) скоординирована с действиями сил обороны, ВСУ", - подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента призвали жителей временно оккупированных территорий обустроить себе укрытие. Это связано с мероприятиями Вооруженных сил Украины по деоккупации украинских территории. По словам Михаила Подоляка, данная рекомендация касается и временно оккупированного полуострова Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: