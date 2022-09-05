Во временно оккупированном Крыму наблюдается стягивание вражеских сил, которые гипотетически могут переправить на материковую часть Украины.
Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, фиксирует ли Украина изменения в объемах переброски вражеских группировок с территории Крыма на материковую Украину.
По ее словам, на временно оккупированной территории полуострова наблюдается "принудительная активизация", стягиваются и мобилизуются силы.
"Гипотетически, эти подразделения могут быть применены. Но эти пути, которыми они могут попасть на временно оккупированную территорию материковой части Украины, тоже под нашим контролем (огневым, - УНИАН). Поэтому отслеживаем эту ситуацию, но не паникуем", - сказала Гуменюк.
Также она отметила, что на оккупированной части материковой Украины враг откладывает сроки проведения так называемых референдумов и не способен создать "избирательные комиссии" и даже сфальсифицированные списки избирателей.
"К тому же от этого (псевдореферендумов, - УНИАН) их постоянно отвлекают события на линии соприкосновения", - добавила Гуменюк и очень положительно отметила действия движения сопротивления, в частности, в Херсонской области.
"И очень хорошо, что она (работа сил сопротивления, - УНИАН) скоординирована с действиями сил обороны, ВСУ", - подчеркнула Гуменюк.
Как сообщал УНИАН, в Офисе президента призвали жителей временно оккупированных территорий обустроить себе укрытие. Это связано с мероприятиями Вооруженных сил Украины по деоккупации украинских территории. По словам Михаила Подоляка, данная рекомендация касается и временно оккупированного полуострова Крым.