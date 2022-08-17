Пока информации о потерях врага нет.

Сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где размещена одна из комендатур оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел в логове врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов", - написал он.

При этом Федоров отметил, что нужно подождать подробностей относительно потерь среди врага.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.

Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.

Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: