Сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где размещена одна из комендатур оккупантов.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел в логове врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов", - написал он.
При этом Федоров отметил, что нужно подождать подробностей относительно потерь среди врага.
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