На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Российские войска пытаются идти в наступление на разных направлениях на Донбассе, украинские военные держат оборону.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Немаленького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григоровки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в районе Краматорска. У Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку Железного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, из танков и артиллерии различных типов, обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.

Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БПЛА у Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

Но советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города.

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