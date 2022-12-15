С россиянами проводят необходимые работы, чтобы добровольная сдача в плен прошла безопасно.

Более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных в РФ обратились к украинской стороне по поводу добровольной сдачи в плен ВСУ.

Со многими из них уже проводятся все необходимые работы, сообщил спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко в эфире FREEДОМ.

"Что касается количества обращений… С момента старта проекта "Хочу жить" оно составляет более 4300. В основном военнослужащие Российской Федерации либо частично мобилизованные интересуются о том, как сдаться в плен. Либо уже те, кто уже принял решение сдаться в плен, и мы с ними общаемся, проводим все необходимые работы для того, чтобы добровольная сдача в плен прошла безопасно", — отметил Матвиенко.

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Спикер проекта отметил, что Украина гарантирует полную безопасность всех разговоров, переписок с потенциальными военнопленными РФ.

Кроме того, сдавшиеся таким образом в плен оформляются как те, кто сдался в плен во время боя, что гарантирует им все социальные выплаты.

Проект "Хочу жить" - как россиянам сдаться в плен

В сентябре был запущен государственный проект "Хочу жить", который призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

В частности, 18 сентября был запущен Единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей.

Уже в конце сентября на фоне объявления в РФ частичной мобилизации начали поступать звонки от новомобилизованных по поводу сдачи в плен. Как отмечали в ГУР МО, мобилизованные пытались узнать, как правильно сдаваться.

В ноябре в ГУР МО рассказали, что у россиян есть два пути сдачи в плен: получить инструкции через проект "Хочу жить" (телефоны +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84, чат-бот в Telegram https://t.me/spasisebyabot) или, в случае невозможности связаться с "Хочу жить", сдаться в плен при непосредственном контакте с военными.

В декабре Генеральный штаб ВСУ также опубликовал пошаговую видеоинструкцию для российских солдат, которые хотят сдаться в плен. Они могут сделать это с помощью дрона.

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