Также подтверждено сбитие вражеского вертолета Ка-52.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал о новых успешных атаках украинских военных по позициям врага.

Как говорится в утреннее сводке, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага", – добавили в Генштабе.

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В то же время подтверждено сбитие вражеского вертолета Ка-52 и российского гибридного дрона "Мерлин-ВР".

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За предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины поразили 2 пункта управления несколько зенитно-ракетных комплексов и склад боеприпасов российских оккупантов.

Также украинские защитники уничтожили 820 российских захватчиков. Общее количество ликвидированных захватчиков достигло 117 770 человек. Кроме этого, было уничтожено 9 танков и 10 боевых бронированных машин.

По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, месячные потери оккупантов в январе могут стать рекордными и превысить 18 тысяч только убитыми.

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