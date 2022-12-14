Вернувшиеся из плена бойцы воевали на Донецком и Луганском направлениях, участвовали в обороне Бахмута.

В среду, 14 декабря, состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 64 воина Вооруженных сил.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, вернувшиеся из российского плена бойцы воевали на Донецком и Луганском направлениах, в том числе участвовали в обороне Бахмута.

"Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", – отметил он.

По информации Ермака, также удалось вернуть тела четырех погибших и освободить гражданина США Мурекези Суэди, который помогал украинцам.

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем", – написал Ермак.

Обмен пленными 6 декабря

В День ВСУ, 6 декабря, Украина провела обмен пленными, в результате которого домой вернулись еще 60 защитников, среди них – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

В списке также были защитники Мариуполя.

"В "списке 60" их 34, в том числе 14 – из "Азовстали". Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также те, кто был в Еленовке", – отмечал Ермак.