На Бахмутском направлении огню вражеской артиллерии подверглись районы 22 населенных пунктов.

За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Соледара и еще 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, атаки отбиты в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терни, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультине, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

В то же время враг нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Отмечается, что угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Россией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы по районам 13 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении враг обстрелял районы восьми населенных пунктов Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине; на Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки на Харьковщине и четырех населенных пунктов Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 22 населенных пунктов; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали семь населенных пунктов.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Великую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области; на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта.

"На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Антоновка, Береговое, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донетчине - бои за Бахмут и Соледар

Российские захватчики не отказываются от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Поняв, что не смогут ударить по Бахмуту, украинской крепости, устоявшей благодаря украинским защитникам несмотря на месяцы интенсивных атак врага, "в лоб", оккупанты начали попытки обойти его. В то же время россияне активно атакуют Соледар, здесь идут жесткие бои.

Оккупационные войска не имеют полного контроля ни над одним из этих городов, но российская пропаганда продолжает утверждать об обратном.

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