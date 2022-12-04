С самого начала полномасштабного вторжения РФ постоянно обстреливает Харьков.

В Харькове появилось кладбище российских снарядов. Речь идет о боеприпасах, которыми страна-агрессор более 9 месяцев обстреливает украинский город на востоке страны. Фото "кладбища" поделились фотографы Константин и Влада Либеровы в Instagram.

"Это не художественная инсталляция или артпроект. Это "кладбище" снарядов в городе Харьков. Да, столько их выпустила Россия по Харькову с 24 февраля. Столько их ударило по мирному, ни в чем не виновному населению", — говорится в сообщении фотографов.

Местные жители говорят, что эта гора была чуть ли не вдвое больше, но работники ГСЧС постепенно начали ее разбирать.

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"Почти каждый снаряд с этой горы - чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом. Они пытаются нас уничтожить, но мы все еще стоим", — добавили Ліберови.

Ситуация на Харьковщине

В начале полномасштабной войны против Украины российские захватчики оккупировали значительную часть Харьковской области. В сентябре область была почти полностью освобождена от оккупантов.

Но Россия наносит удары по Харькову и области с воздуха, разрушая жилую и критически важную инфраструктуру.

2 декабря 2022 года Купянский и Чугуевский район Харьковской области подверглись обстрелам российских захватчиков.

В начале декабря сообщалось, что в Харькове начали отстраивать Северную Салтовку - район, который больше всего пострадал от рашистских обстрелов. Строители одновременно работают в более чем полусотни домов.

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