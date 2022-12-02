Ударам подверглись Купянский район, Волчанск, Клугино-Башкировка.

Купянский и Чугуевский район Харьковской области этой ночью подверглись обстрелам российских захватчиков.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Купянском районе оккупанты продолжили уничтожать гражданскую инфраструктуру.

"В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки", – сообщил он.

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В Чугуевском районе атакам врага подвергся Волчанск.

"По Волчанску и населенным пунктам общины россияне также наносят артиллерийские удары, в результате одного из обстрелов повреждена частная сельхозяйственная техника", – проинформировал Синегубов.

Кроме этого, председатель ОВА уточнил информацию о количестве пострадавших в Клугино-Башкировке, где оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом.

"Пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине оказали помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома", - отметил он.

Ситуация на Харьковщине

Как известно, в начале полномасштабной войны в Украине российские захватчики оккупировали значительную часть Харьковской области. В сентябре область была почти полностью освобождена от оккупантов.

После отступления оккупанты продолжают наносить удары по городам области, разрушая инфраструктуру и жилые дома.

В частности, 20 ноября атаковали из С-300 поселок Шевченково. 21 ноября обстреляли из РСЗО Волчанск, 26 ноября – из артиллерии обстреляли Купянск.

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