Так, в одном из домов многострадального района города осталась лишь одна жительница.

В Харькове начали отстраивать Северную Салтовку - район, который больше всего пострадал от рашистских обстрелов. Строители одновременно работают в более чем полусотни домов.

Как говорится в сюжете ТСН, тем временем коммунальщики восстанавливают водоснабжение в многоэтажках, потому что в свои дома ежедневно возвращаются люди. Реально ли это - восстановить район, где повреждено 70% многоэтажек, узнавали журналисты.

Черная, обожженная, побитая, разбитая - такая сегодня Северная Салтовка. Этому району Харькова больше всего досталось еще весной во время массовых артиллерийских атак, едва ли не каждый дом здесь со следами от снарядов.

Видео дня

Так, в одном из домов многострадального района города осталась лишь одна жительница. Она признается, что грохот строительных работ ежедневно поднимает настроение. Женщина ждет, чтобы поскорее починили крышу, ведь во время дождей квартиру затапливает.

А Лариса ежедневно собирает воду с технического этажа. Строители уверяют, что стараются отстроить дом как можно быстрее. Тем временем в многоэтажках, где уже поселились люди, к работе приступили коммунальщики - сваривают и меняют трубы. Впервые за последние 9 месяцев здесь потечет вода из кранов.

На Северной Салтовке планируют отстроить 67 поврежденных россиянами домов. А 400 домов, по словам специалистов, подлежат сносу.

Восстановление Харькова

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. По данным мэра города, в результате войны около 30% всего жилого фонда уничтожено. Также он отметил, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.

Ранее в Офисе президента заявляли, что в Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки уничтожены до основания так же, как здания в Бородянке.

Северная Салтовка - это микрорайон Харькова, в котором проживало более 300 тысяч населения.

Вас также могут заинтересовать новости: