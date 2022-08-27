С марта по август мужчина делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и техники ВСУ на территории Харькова и области, и передавал россиянам.

Правоохранители сообщили о подозрении корректировщику, который сдавал оккупантам места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковщине.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 41-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, житель села Слатино, когда оно было оккупировано российскими военными, по собственной инициативе через Telegram-бот связался с представителями страны-агрессора.

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Так, мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории города Харьков и Харьковской области, и направлял представителям РФ.

Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик прислал оккупантам места дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары.

Отмечается, что мужчина был разоблачен, когда переехал в Харьков, убегая подальше от линии фронта.

Как сообщал УНИАН, 25 августа бывшей преподавательнице киевского университета сообщено о подозрении в создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о местоположении Вооруженных сил Украины.

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