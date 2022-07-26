Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

Российские оккупанты создают условия для наступления на Северск и Соледар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ", - говорится в сообщении.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

На Харьковском направлении осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщовая, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементеевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкировка, Светличное, Пришиб и Слатине. Нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпаново.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушевахи и Большой Комышевахи.

Как сообщал УНИАН, аналитики ISW рассказали, что российские оккупационные войска укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления Вооруженных Сил Украины.