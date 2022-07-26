Тем временем, оккупанты пытаются наступать в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

Украинские воины отбили штурм российских оккупантов в районе Спорного и Национального природного парка "Святые Горы".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку Кривой Луки, Закитного, Дроновки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спорного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" наши воины успешно отбили и отбросили противника назад", - говорится в сообщении.

Кроме того, штурмовые действия в районах Берестового и Семигорья завершились для врага потерями и отступлением.

На Бахмутском направлении враг осуществляет артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

"Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы в частности возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.

На Южнобугском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущение продвижение наших войск. Осуществлял обстрелы из артиллерии и танков по линии соприкосновения. Также нанес авиаудары возле Большого Артаково, Калуги и Ольгино. Вел воздушную разведку БПЛА.

Между тем в акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Как писал УНИАН, россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию всей Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По данным британской разведки, наступательные действия россиян на Бахмутском направлении "маломасштабны", прогресс у них "минимальный".

С начала вторжения россиян в Украину на Донетчине погибли 639 мирных людей, ранены еще 1660 и это данные без учета жертв в Мариуполе.

Вас также могут заинтересовать новости: