Они расширяют админконтроль над оккупированными территориями.

Российские оккупационные войска укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Оккупационные власти продолжают ставить условия для присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации и расширять административный контроль над ними.

По данным Института, силы РФ добились незначительных успехов к югу от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения, чтобы взять под полный контроль город.

Также российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.

Тем временем украинские военнослужащие продолжают наносить удары по опорным пунктам России вдоль Южного направления.

В ISW отмечают, что армия РФ продолжает выводить военную технику из складов в Омске. Военные столкнулись с проблемами ремонта поврежденных боевых машин.

Ранее советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские захватчики пытаются построить понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста.

Украинские военнослужащие "с хирургической точностью" попали в него 23 июля.

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