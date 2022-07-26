Российские оккупационные войска укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Оккупационные власти продолжают ставить условия для присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации и расширять административный контроль над ними.
По данным Института, силы РФ добились незначительных успехов к югу от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения, чтобы взять под полный контроль город.
Также российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.
Тем временем украинские военнослужащие продолжают наносить удары по опорным пунктам России вдоль Южного направления.
В ISW отмечают, что армия РФ продолжает выводить военную технику из складов в Омске. Военные столкнулись с проблемами ремонта поврежденных боевых машин.
Ранее советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские захватчики пытаются построить понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста.
Украинские военнослужащие "с хирургической точностью" попали в него 23 июля.