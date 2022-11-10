Как отметили в Генштабе, для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

В случае повторного наступления российских оккупантов с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в Генштабе, для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

"Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии", - подчеркнули в Генштабе.

Роль Беларуси в войне против Украины

Как известно, Минск помогает Москве вести войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Именно с территории Беларуси наступали танки оккупантов на северную часть Украины.

Отдельно, Беларусь предоставляет российским войскам инфраструктуру, территорию и воздушное пространство своей страны. При этом продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

Кроме того, Беларусь ремонтирует военную технику для армии РФ, служит "хабом" для переброски российской техники и размещает иранские дроны на своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: