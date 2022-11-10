Украинская авиация совершила восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов.

В течение суток, 9 ноября, Вооруженные силы Украины ликвидировали 125 российских оккупантов на юге. Кроме того, украинские военные сбили три дрона-разведчика и уничтожили склад с боеприпасами.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", украинская авиация совершила восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов.

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более ста огневых задач. В частности, били по пунктам управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами россиян.

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В результате проведенных атак украинские защитники уничтожили 125 оккупантов, три вражеских танка, пять единиц автобронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что корабельная группировка РФ в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом среди них так и не появились ракетоносители.

Ситуация на южном направлении: что известно

9 ноября 2022 года депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил о скверных делах рашистов на правобережье Херсонщины. Он добавил, что оккупанты укрепляют оборону на левом берегу, чтобы безопасно выйти с правобережья Херсонской области.

Позже в тот же день новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Это решение поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Однако в Офисе президента заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. Там добавили, что в регион стягиваются дополнительные резервы.

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