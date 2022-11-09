Белорусские правоохранители "охотятся" на граждан, критикующих власть или выступающих против войны с Украиной.

Беларусь продолжает помогать Российской Федерации вести войну против Украины. В пограничных войсках создают подразделения операторов ударных БПЛА.

По данным Генерального штаба ВСУ, Минск предоставляет российским войскам инфраструктуру, территорию и воздушное пространство своей страны. При этом продолжается формирование русско-беларуской группировки войск.

"По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Также беларуские правоохранители ужесточили поиск и задержание граждан, критикующих власть или выступающих против войны с Украиной.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

Минск помогает Москве вести войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Именно из териттории Беларуси наступали танки оккупантов на северную часть Украины.

Российская авиация использует воздушное пространство Беларуси для ракетных ударов по мирным украинским городам.

Кроме того, Беларусь ремонтирует военную технику для армии РФ, служит "хабом" для переброски российской техники и размещает иранские дроны на своей территории.

К концу октября украинские военные сообщили, что ситуация на украинско-беларуской границе контролируемая. В то же время угроза наступелния со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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