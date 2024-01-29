Повреждено здание российского "МВД" и четыре служебных авто.

На оккупированной территории Донецкой области, в так называемой "ДНР", неизвестные атаковали отдел внутренних дел Министерства внутренних дел РФ. Как сообщает ASTRA, это произошло в городе Ясиноватая.

"В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 28 января обстрелу подвергся так называемый "ОМВД РФ "Ясиноватский" на улице Октябрьской. До оккупации региона Россией в этом же здании находилась украинская полиция", — сообщает ресурс со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены два кабинета полицейских, в здании выбиты окна. Также значительно повреждены четыре служебных автомобиля, припаркованные возле указанного отдела: два "ВАЗа", один "Рено" и один "ЗАЗ".

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"Машины восстановлению не подлежат", — сообщает ASTRA. По предварительным данным, пострадавших нет.

В "ДНР" оккупант порезал себя и командира, чтобы не возвращаться на фронт

Напомним, в "ДНР" российский военный ударил себя ножом в живот, чтобы не возвращаться в зону боевых действий. В частности, солдат Абрамьян нанес себе колото-резаное ранение в область "передней брюшной стенки. После этого он начал настаивать на эвакуации и отказался ехать в зону боевых действий.

Однако офицер по фамилии Поляков отказался оформлять эвакуацию, тогда Абрамян ударил его ножом в грудь, причинив "телесное повреждение в виде колотой раны передней грудной клетки, не проникающей в грудную полость".

В результате, вместо эвакуации солдат стал фигурантом уголовного дела, открытого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (Покушение на убийство) и ч. 3 ст. 339 УК РФ (Умышленное нанесение себе телесного повреждения). Российский военнослужащий арестован.

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