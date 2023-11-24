По его словам, сейчас бывший "ополченец" воюет на стороне Сил обороны Украины.

Российский военный преступник, неонацист Алексей Мильчаков рассказал, что его знакомый боевик "ДНР" насмотрелся на зверства "русских освободителей" с Кавказа на временно оккупированной территории Запорожской области, и перешел на сторону Украины.

Об этом Мильчаков заявил во время очередного пропагандистского интервью, фрагмент которого опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Был у меня знакомый. Он был "ополченцем ДНР" в 2014 году. Сейчас он на той стороне (в составе ВСУ - УНИАН) воюет. Он мне сразу сказал: "Я вижу, кто сюда приехал, что это ходячий Кавказ с отношением к людям, к женщинам". Мне жаль, что мы потеряли такого человека", - заявил Мильчаков.

Он также напомнил, как лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Одессу "присоединят к России". Мильчаков отметил, что это заявление не позабавило одесситов, а спровоцировало их на то, что надо брать оружие в руки.

Зверства оккупантов - самые жестокие преступления

"Вагнеровцы" известны очень жестокими казнями воинов, воюющих на стороне Украины. В начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

ГУР известно имя оккупанта, который совершил это зверское военное преступление. Украинские воины работают над ликвидацией палача.

Летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами.

Весной вся страна была шокирована расстрелом украинского военного, попавшего в плен. Россияне расстреляли его после слов "Слава Украине!". На установление личности мужчины ушло время, однако впоследствии она стала известна. От рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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