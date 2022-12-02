Логистические маршруты российской армии после ухода с правобережья Херсонщины стали уязвимы для украинской артиллерии.

Уход России с западного берега реки Днепр в Херсонской области в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность наносить удары по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Как считают в британской разведке, эта угроза, скорее всего, побудила россиян переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

"Российским подразделениям логистики необходимо будет осуществлять дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Однако автотранспорт по-прежнему будет уязвимым для украинской артиллерии, при приближении к российским передовым оборонительным позициям", - пишет Минобороны Британии ссылаясь на свою разведку.

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В разведке Британии также отмечают, что нехватка боеприпасов в России, которая усугубляется проблемами с логистикой, может являться одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных действий.

Война в Украине - последние новости

Начав полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля этого года, Россия удосужилась захватить лишь один областной центр, и тот не смогла удержать - в ноябре Херсон был освобожден от российских оккупантов.

На провалы российской армии на поле боя россияне и их руководство реагируют истеричными обстрелами гражданской инфраструктуры, в том числе - объектов энергетики. Оставляя украинцев без света, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране, однако лишь усиливают к себе неприязнь. Всю такую неприязнь уже хорошо прочуствовали на себе более 90 тысяч россиян, которые пришли на нашу землю с оружием и были ликвидированы тем или иным образом нашими ВСУ.

За последние сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях, отмечают в Генштабе. Данные направления, и в целом Донбасс, сейчас считаются одними из самых горячих на фронте. Так, недавно британская разведка заявляла, что российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Вероятно, войска РФ хотят захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

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