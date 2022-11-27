По словам аналитиков, район вблизи села Павловка и города Угледар Донецкой области стал ареной интенсивных боевых действий в течение последних двух недель.

Российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Вероятно, войска РФ хотят захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

Как отметили в отчете разведки Британии, опубликованном в Twitter Минобороны страны, у оккупантов вряд ли получится сконцентрировать достаточно необходимых сил.

По словам аналитиков, район вблизи села Павловка и города Угледар на Донбассе стал ареной интенсивных боевых действий в течение последних двух недель, хотя из рук в руки перешло мало территории.

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В разведке отмечают, что и Россия, и Украина сосредоточили в этом секторе значительные силы. Причем русская морская пехота понесла большие потери.

"Эта территория остается местом ожесточенных боев, вероятно, поскольку РФ считает, что прорыв здесь потенциально может стать отправной точкой для будущего крупного наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области", - считают в разведке.

Однако, эксперты отмечают, что Россия вряд ли сможет сконцентрировать достаточно качественных сил для достижения оперативного прорыва на Донбассе.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжали атаки Сил обороны Украины в Донецкой и Луганской областях, которые были успешно отбиты нашими защитниками.

Русские войска на Востоке несут немалые потери. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали еще около 600 противников, и общие потери врага теперь составляют примерно 87 310 человек.

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