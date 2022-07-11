На протяжении всей сегодняшней ночи наблюдалась повышенная авиационная активность над Беларусью.

Впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский самолет ДРЛО А-50 и истребители.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что на протяжении всей сегодняшней ночи наблюдалась повышенная авиационная активность над Беларусью.

10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошёл на взлёт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ с регистрационным номером RF-94268. Задачей этого самолёта является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, при этом меняя высоты от 9150 метров до 9700 м. Самолёт закончил работу лишь в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составило 6 часов 20 минут.

Помимо А-50, на протяжении всей ночи в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7 до 8 тысяч метров.

Хронология взлётов, посадок и работы истребителей с А-50 была следующая:

22:45 Взлёт истребителя №1 с военного аэродрома в Барановичах.

23:10 Начало работы истребителя №1 в паре с А-50.

00:56 Конец работы в паре с А-50.

00:40 Взлёт истребителя №2.

01:03 Начало работы истребителя №2 в паре с А-50.

03:15 Конец работы в паре с А-50.

03:26 Начало работы истребителя №3 в паре с А-50.

04:36 Конец работы в паре с А-50.

Отмечается, что время работы каждого истребителя с А-50 составляет от часа до двух. Во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей для ударов по территории Украины.

"Исходя из происходящего сегодня ночью можно предположить, что парная работа истребителей с А-50 с высматриванием целей для атаки может стать новой ежедневной практикой", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси активизировались полеты российской военной авиации.