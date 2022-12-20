Тела наемников привозят туда грузовиком.

Офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" показал кладбище российский наемников частной военной компании "Вагнер".

На фото и видео, опубликованных в Telegram "Штирлица", видно несколько десятков могил "вагнеровцев", а также несколько выкопанных. ЧВК Пригожина регулярно хоронит убитых наемников на импровизированном кладбище, расположенном на обочине дороги.

Убитых наемников привозят на кладбище грузовиками. Одну из таких удалось зафиксировать.

Видео дня

"Утренняя выгрузка. Кладбище ЧВК "Дембель " Вагнер", - написал Штирлиц.

Впоследствии офицер опубликовал короткое видео, на которых видны надгробные таблички с личными данными наемников. Очевидно, хоронят убийц без почестей.

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины

По данным Генштаба, "вагнеровцев" активно бросают в бой на Бахмутском направлении. Британская разведка сообщила, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" пока играют важную роль в боях у Бахмута. Они используют против украинской армии плохо обученных осужденных.

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к зэкам не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка-"вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

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