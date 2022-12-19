Отмечается, что командиры россиян прячутся в укрытиях.

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" пока еще играют важную роль в боях возле Бахмута. Они используют против украинской армии плохо обученных осужденных.

По данным разведки Великобритании, отдельным "вагнеровцам" выдается смартфон или планшет со спутниковыми снимками, на которых обозначают цель нападения. При этом командиры, скорее всего, сидят в укрытии и отдают приказы, а информацию получают по видео с дронов.

Кроме того, отдельным подразделениям отдают приказы следовать по намеченному маршруту. При этом зачастую у них есть огневая поддержка, но редко предоставляется бронетехника. В то же время тем, кто отклоняется от указанного маршрута, грозит расстрел.

Видео дня

"Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких активов "Вагнера" - опытных командиров и бронетехники - за счет более доступных новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал", - говорится в сообщении.

Бои за Бахмут 2022 - что известно

Ожесточенные бои за Бахмут идут уже не первый месяц, но украинские военные продолжают удержвать свои позиции и дают отпор российским оккупантам.

17 декабря украинские разведчики показали разгромленные позиции россиян под Бахмутом.

Город стал восточным форпостом украинской независимости. Кроме того, в сети показали жуткое видео из Бахмута, которое сняли дроном.

Вас также могут заинтересовать новости: