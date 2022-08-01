СБУ перехватила документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона.

На шестом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия готовит фейковый псевдореферендум в Херсоне.

Об этом сообщает СБУ.

Как говорится в сообщении, СБУ перехватила документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона.

СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

Оккупанты надеются легитимизировать вхождение южной части Украины в состав России.

Оккупанты разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования не установлена.

Проплаченные Россией "активисты" планируют одновременно организовать более 140 пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре.

Установлено, что представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий". Состав "избиркомов" должны были утвердить до 1 августа.

По данным службы безопасности, для усиления электоральной поддержки россияне предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов.

Война в Украине и псевдореферендумы:

Оккупанты угрожают депортацией жителям Мелитополя, которые откажутся участвовать в псевдореферендуме. В то же время отмечается, что "референдума" как такового не будет, россияне лишь устроят картинку для пропагандистских СМИ.

Известно, что оккупанты планируют провести "референдум" до конца сентября и пытаются найти людей для его организации. Чаще всего упоминается 15 сентября.

30 июля ГУР заявило о том, что страна-агрессор не оставляет намерения провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья, чтобы дать своему диктатору Путину основания присоединить их в состав РФ уже в сентябре.

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