На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политпартия "единая россия".

Страна-агрессор не оставляет намерения провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья, чтобы дать своему диктатору Путину основания присоединить их в состав РФ уже в сентябре.

Для этого оккупационная власть на местах проводит соответствующие мероприятия по уточнению так называемых "списков избирателей", сообщают в разведке.

Известно, что на временно оккупированных территориях на юге Украины начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Кроме "списков избирателей" открываются участки для проведения выборов.

Также, по данным украинской разведки, на оккупированных территориях активно начался процесс раздачи российских паспортов.

Чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, наши воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины – добавили в ведомсте.

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты угрожают депортацией жителям Мелитополя, которые откажутся участвовать в псевдореферендуме. В то же время отмечается, что "референдума" как такового не будет, россияне лишь устроят картинку для пропагандистских СМИ.

Известно, что оккупанты планируют провести "референдум" до конца сентября и пытаются найти людей для его организации. Чаще всего упоминается 15 сентября.

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