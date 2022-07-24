По словам Ивана Федорова, оккупанты планируют провести "референдум" в начале сентября и пытаются найти людей для его организации.

Россияне угрожают депортацией жителям оккупированного Мелитополя, которые откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к России.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы четко понимаем, что после последних недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления жителей, угроза их следующая: кто не придет на "референдум", те будут вывезены за территорию Запорожской области", - заявил Федоров.

Городской голова добавил, что соответствующий указ гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого пока еще не утвержден, но уже идет подготовка к его реализации.

"Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население Мелитополя", - отметил Федоров.

Он также отметил, что "референдума" как такового не будет, россияне лишь создадут картинку для пропагандистских СМИ.

По словам Федорова, оккупанты планируют провести "референдум" в начале сентября и пытаются найти людей для его организации, обещая за это деньги.

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска начали оккупировать Запорожскую область с начала полномасштабной войны.

В настоящее время под оккупацией остаются, в частности, города Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики издали "приказ" о депортации жителей за проукраинскую позицию. Он сравнил такие действия с депортацией крымских татар из Крыма.

Напомним, что ранее глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

По его словам, захватчики завозят туда свою технику, в том числе ракетные комплексы, из которых совершаются обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя.

Вас также могут заинтересовать новости: