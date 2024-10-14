Россияне отбивают назад территории, которые Украина считает важным рычагом давления на Москву в переговорах о прекращении войны.

В последние дни российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских войск из Курской области. Это приводит к сокращению подконтрольных Украине территорий, которые она считает важным рычагом давления на Москву в переговорах о прекращении войны, пишет The New York Times.

Как пишет издание, за последние дни российские войска вбили клин в западный край украинского выступа, захватив по меньшей мере три деревни. В то же время, по данным Black Bird Group, Украина все еще удерживает около 300 квадратных миль российской территории, по сравнению с примерно 400 квадратными милями в первые недели наступления.

Как напоминает NYT, наступление преследовало две основные цели: заставить Кремль отвлечь войска с других участков фронта для ответа на атаку, тем самым ослабив давление на украинские силы; и захватить территорию, которую Москва попытается вернуть себе, что потенциально заставит ее сесть за стол переговоров.

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Первой цели достичь пока не удалось, поскольку Кремль в основном перебрасывает резервы из России, и продолжает наступление на Донбассе, но и со второй целью все не так просто, отмечает издание:

"Украинские чиновники придерживаются второй цели как части своего "плана победы", призванного подтолкнуть Россию к мирным переговорам… Но каждое российское наступление в Курской области рискует уменьшить ценность этого козыря".

Как считает аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми, российские контратаки постоянно снижают политическую значимость контролируемой Украиной территории в Курске, и если нынешняя тенденция сохранится, украинцам, возможно, придется пересмотреть свое присутствие в этом районе и будущее всей операции.

Пока неясно, удастся ли Украине удержать территорию, которую она контролирует в Курской области. Ранее эксперты заявляли, что Украина сможет удерживать свои позиции по крайней мере несколько месяцев, поскольку РФ страдает от проблем с логистикой и дезорганизации. Однако эти прогнозы были сделаны еще до последних контратак России.

"Украина может надеяться использовать территорию Курской области в качестве разменной монеты на мирных переговорах, чтобы обменять ее на земли, захваченные Россией в Украине. Но Москва пока не проявляет желания участвовать в переговорах, пока у нее есть преимущество на поле боя", - подытоживает NYT.

Курская операция - новости

Аналитик издания BILD Юлиан Репке высказал мнение, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Курскую область России в ближайшие недели.

в то же время военный обозреватель Олег Жданов заявил, что ВСУ выходят на "плато" своих возможностей в Курской области и в дальнейшем, чтобы удерживать эти территории под своим контролем, должны быть перегруппированы для организации глухой обороны.

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