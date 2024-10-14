Российские войска продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области почти по всем направлениям.

ВСУ могут покинуть Курскую область РФ в ближайшие недели, заявил аналитик издания BILD Юлиан Репке.

Он отметил, что российские войска продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области с запада, на села Любимовка и Новоивановка. Они также выбили украинский военных из последнего села около райцентра Коренево. Помимо этого, россияне сокращают украинский плацдарм и с востока, где отбили село Борки и Спальное. В настоящее время идут бои за село Плехово - с начала контрнаступления россияне прошли там уже 13 км.

"Динамика в Курской области такова, что после более чем двух месяцев Россия по большей части смогла вернуть себе контроль. Хотя большая битва за Суджу, единственный взятый украинцами город, еще даже не началась. Поэтому пока мы не знаем, как долго украинцы смогут там продержаться, насколько хорошую оборону они там выстроили. Скорее всего, мы увидим это уже в ближайшие недели, самое позднее - месяцы", - высказал мнение Репке и добавил, что сейчас динамика такова, что россияне медленно продвигаются в сторону собственной границы и вытесняют украинцев.

Видео дня

По данным Репке, российские военные все чаще применяют в Курской области дроны, управляемые через оптоволоконный кабель с дальнобойностью до 8 км. При этом украинские системы РЭБ против них бессильны. Таким образом россиянам удается успешно уничтожать технику ВСУ. Украинцы отвечают на это использованием традиционных небольших квадрокоптеров и новых средних дронов-перехватчиков с неподвижным крылом.

Напомним, операция ВСУ в Курской области РФ началась 6 августа.

Ситуация в Курской области

Российские войска пыталась оттеснить ВСУ с позиций в Курской области, но украинцы держат "определенные рубежи", заявил12 октярбря президент Украины Владимир Зеленский.

По оценке военного обозревателя Олега Жданова, российские войска продвинулись вглубь украинских позиций в Курской области на расстояние до 7 км и остановились. Сил и средств продвигаться дальше у них нет, считает обозреватель.

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