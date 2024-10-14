Перегруппировка украинских войск в глухую оборону позволит держать под контролем Курщину еще несколько месяцев при наличии сил и средств, считает аналитик.

ВСУ выходят на "плато" своих возможностей в Курской области и в дальнейшем, чтобы удерживать эти территории под своим контролем, должны быть перегруппированы для организации глухой обороны.

Об этом военный обозреватель Олег Жданов сказал в эфире "Киев24", комментируя очень динамичную ситуацию на Курщине, где населенные пункты переходят "из рук в руки" уже по несколько раз.

"Россияне сейчас используют такие же рейдовые отряды, как и мы. Поэтому ситуация в некоторых регионах, особенно в серой зоне, бывает такой, что один отряд может ходить за другим и наоборот. Фактически боевые столкновения происходят внезапно, по обнаружению врага в тех местах, где он был обнаружен. И на данный момент, я так понимаю, скорее всего, мы достигли или достигаем - выходим на "плато" наших возможностей в Курской области. И нам, скорее всего, надо уже рассуждать о формировании линии фронта на определенных участках, создании системы опорных пунктов для того, чтобы продолжать удерживать эту территорию", - прокомментировал Жданов.

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Он добавил, что, возможно, Генеральный штаб ВСУ проведет еще оценку конфигурации нашего плацдарма в Курской области для того, чтобы избежать слабых мест или каких-то привлекательных для врага для нанесения фланговых ударов и выровняет линию фронта для организации обороны нашими войсками:

"Если наш Генштаб проведет правильную оценку сил врага и наших сил, перегруппирует войска таким образом, чтобы мы стали в глухую оборону на сегодня, может даже где-то уступить территорию, и ликвидировали выступы в сторону противника, то мы сможем удерживать эти территории несколько месяцев. При наличии сил и средств".

Однако, если этого своевременно не будет проведено, не будет осуществлена перегруппировка войск, тогда, по его мнению, возможно даже "хаотичное отступление" ВСУ с территории Курской области.

Комментируя ситуацию вокруг Суджи, где россияне якобы наступают и пытаются продвигаться в направлении города, Жданов выразил убеждение, что на прямой штурм они не пойдут.

"Скорее всего, они будут применять тактику вклинивания в межпозиционное пространство наших войск. Или тактику такую же, как они применяют на территории Украины - обхвата и обхода самих населенных пунктов", - отметил он.

По его словам, осенняя дождливая погода создаст проблемы для украинских войск на Курщине. В частности, из-за того, что у нас больше колесной техники, которая в таких условиях начинает вязнуть, что затрудняет действия.

"А использовать дороги с твердым покрытием - это тоже проблема, потому что они находятся под огневым контролем РФ. Враг применяет дроны, артиллерию... Если будут сложности, то это будет способствовать тому, что мы будем заблаговременно выходить с этих территорий для того, чтобы сохранить войска, а не выполнять политические задачи и класть там наших военных", - отметил аналитик.

По его словам, враг может также еще перебросить какие-то резервы за счет снижения боевой активности на некоторых отдельных оперативных направлениях.

Продолжается российско-украинская война - новости

Как сообщал УНИАН, издание BILD пишет, что ВСУ могут уйти из Курской области в ближайшие несколько недель.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные смогут продержаться на Курщине еще несколько месяцев и даже больше. В ISW отмечают, что российское командование обеспокоено, что плохие погодные условия осенью и зимой дадут украинским силам больше времени, чтобы закрепиться на своих основных выступлениях и укрепить имеющиеся позиции.

Лучше закрепленные украинские силы с большими укреплениями в Курской области, скорее всего, еще больше усложнят усилия России оттеснить ВСУ за границу. По информации от главкома Александра Сырского, Россия сейчас передислоцировала в Курскую область около 50 тысяч военнослужащих из других оперативных направлений.

В ISW считают, что российское военное командование, вероятно, хочет быстро вытеснить украинские силы из Курской области, чтобы высвободить боевую мощь для своих приоритетных наступательных операций в Донецкой области.

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