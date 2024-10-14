Он отметил, что было ликвидировано около 800 россиян, 130 захвачено в плен.

Комбриг 80-й ОДШБр Павел Розлач "Ведмідь" рассказал о достижениях бригады во время Курской операции и о том, сколько российских оккупантов взяли в плен.

В интервью "Новинарне" он отметил, именно 80-я бригада прорвала линию государственной границы. В частности, рота 2-го батальона за два дня до начала наступления перешла государственную границу и два дня сидела в непосредственной близости к вражескому блокпосту. Затем группы Сил спецопераций провели бойцов маленькими группками, по шесть человек.

"Заводили два дня, потом два дня группа сидела в полном составе, потому что дождь пошел, и мы ждали, пока высохнет грунт, чтобы не буксовать. И когда уже пошла красная ракета - сигнал на атаку - наша рота захватила блокпост... Это все происходило достаточно стремительно", - рассказал он.

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Рассказывая о достижениях бригады, военный отметил, что "цифры говорят сами за себя - сколько было освобождено населенных пунктов, от маленьких до больших, сколько взято опорных и ротных пунктов, все это было зачищено".

В целом, по его словам, было ликвидировано около 800 человек, "трехсотых" россиян - около 750.

"Мы уже уничтожили [в Курской области] 10 вражеских складов б/к, около сотни единиц автомобильной техники, по меньшей мере 14 ББМ. 51 артиллерийская система была уничтожена или повреждена. Наши захватили 10 танков", - рассказал он.

В частности, комбриг отметил один случай, когда три группы по шесть человек из десантно-штурмовой роты 1-го десантно-штурмового батальона зачистили вражескую ферму, где находилось около 50 человек специального подразделения "Ахмат".

Кроме того, по его словам, в плен взяли 130 человек - это и срочники, и подполковники, и "ахматовцы":

"Один заход на [пограничный] КПВВ у нас был особенно щедрым - сразу 76 пленных россиян".

А всего с начала 2022 года бригаде удалось взять в плен около 400 оккупантов.

Он также отметил, что уважения заслуживает работа не только штурмовиков, но и например, инженеров по наведению переправ.

"Вот представьте: переправу противник ежедневно разбивает ракетами, КАБами. А наши инженеры на тракторах и самосвалах все это засыпают и выравнивают. Их бьют артиллерией, КАБами, на них летят FPV. А они - на обычных тракторах, не на бронированной технике, а на обычном JCB это все закапывают, ровняют. Храбрость проявляется по-разному. Не только в бою. И это очень круто", - отметил он.

Курская операция - последние новости

Ранее Павел Розлач отмечал, что с начала Курской операции россияне увеличили свою группировку войск в Курской области примерно на 30 тысяч оккупантов и теперь ВС противостоят около 40 тысяч россиян.

Аналитик издания BILD Юлиан Репке высказал мнение, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Курскую область России в ближайшие недели.

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