Россия массово уничтожает храмы УПЦ МП: счет уже идет на сотни / фото Суспільне

Этой ночью оккупанты разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Однако это не первый храм Украинской православной церкви Московского Патриархата, который уничтожили российские захватчики.

Как говорится в материале LB.ua, за время полномасштабной войны российские оккупанты разрушили более 80 храмов УПЦ МП и повредили более 200. Разрушены 8 монастырей УПЦ МП, 7 повреждены, более двух десятков клириков русской церкви в Украине были ранены в результате обстрелов.

Немало пострадавших объектов – на востоке, юге и севере страны. Однако разрушение объектов УПЦ МП фиксировали во многих, в том числе – непрофронтовых, регионах Украины.

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Донецкая и Луганская области 

Сильнее всего пострадали Донецкая и Северодонецкая епархии УПЦ МП. Здесь повреждены или разрушены 37 и 17 храмов соответственно. Также уничтожено имущество Горловской епархии УПЦ МП. В частности:

  • Святогорская лавра – один из объектов, подвергавшийся обстрелам неоднократно (только за июль 2022 года – 5 раз); в результате атак полностью уничтожен Всехсвятский скит, который был образцом модерновой деревянной архитектуры;
  • Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь возое Донецка, основателем которого является "духовник" беглого президента Виктора Януковича Зосим (Сокур);
  • Благовещенский храм в Бахмуте;
  • Храм Казанской иконы Божией Матери в Марьинке;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы в пгт Новоэкономическом;
  • Свято-Екатерининский храм в городе Счастье;
  • Храм Святой Матроны Московской в Рубежном;
  • Храм в честь Святителя Луки Крымского в Рубежном;
  • Христо-Рождественский кафедральный собор;
  • Свято-Ильинский мужской монастырь в селе Варваровцы;
  • Храм Трех Вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в Попасной;
  • Свято-Митрофановский храм в Лисичанске;
  • Храм в честь святой праведной Тавифы Йоппийской в селе Вороново;
  • Свято-Николаевский храм в селе Боровское.
Святогорская лавра / скриншот

Херсонская и Одесская области

Некоторые храмы УПЦ МП в южных регионах Украины подвергались ударам оккупантов неоднократно. Среди пострадавших и уничтоженных объектов: 

  • Свято-Троицкий храм в селе Осокоровка Новокаховской епархии (полностью уничтожен);
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы Херсонской епархии (подвергался ударам неоднократно, среди прихожан были жертвы);
  • Территория Херсонского епархиального управления УПЦ (атакована после деоккупации Херсона);
  • Свято-Иверский мужской монастырь в Одессе, на территории которого расположены монастырь епархиального управления Одесской епархии УПЦ, воскресная школа, монашеское общежитие (подвергался ударам четыре раза, были раненые). 
Свято-Иверский мужской монастырь УПЦ МП / фото прокуратура Одесской области

Черниговская, Харьковская, Сумская области

Во время частичной оккупации северных областей Украины и после их освобождения российские оккупанты неоднократно били по храмам УПЦ, расположенным здесь. Среди них:

  • Вознесенский храм Черниговской епархии УПЦ в селе Лукашовка (во время оккупации стал для россиян складом для боеприпасов, затем был сожжен дотла);
  • Феодосиевская церковь в Чернигове (повреждена во время ударов по кладбищу).
  • Церковь в честь в селе Куриловка на Изюмщине (была одной из старейших деревянных церквей на Слобожанщине);
  • Георгиевский храм в Ахтырке;
  • Ставропигиальный мужской монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сосновка.
Георгиевский храм УПЦ МП в Ахтырке / фото Сумская ОВА

Кроме этого, пострадали объекты в Винницкой и Житомирской областях (Храм Георгия Победоносца и воскресная школа в Виннице, часовня Свято-Покровского храма УПЦ МП в Малин, храме Рождества Богородицы в селе Вязовка). Этот список – не исчерпывающий. 

Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе - что надо знать

В ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Одессе, применив 19 ракет разных типов. Враг попал по историческому центру города, в частности, по крупнейшему православному храму Одессы – Спасо-Преображенскому собору (УПЦ МП).

Здание собора серьезно повреждено. Архидиакон Андрей Пальчук заявил, поврежден фундамент собора, центральные сваи, частично разрушена крыша, пострадала лепнина, выбиты стекла. В части здания был пожар. 

Священник УПЦ МП отказался обвинить Россию в ударе по собору, заявив, что храм атаковал "враг рода человеческого".

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