Россияне разрушили более 80 храмов УПЦ МП.

Этой ночью оккупанты разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Однако это не первый храм Украинской православной церкви Московского Патриархата, который уничтожили российские захватчики.

Как говорится в материале LB.ua, за время полномасштабной войны российские оккупанты разрушили более 80 храмов УПЦ МП и повредили более 200. Разрушены 8 монастырей УПЦ МП, 7 повреждены, более двух десятков клириков русской церкви в Украине были ранены в результате обстрелов.

Немало пострадавших объектов – на востоке, юге и севере страны. Однако разрушение объектов УПЦ МП фиксировали во многих, в том числе – непрофронтовых, регионах Украины.

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Донецкая и Луганская области

Сильнее всего пострадали Донецкая и Северодонецкая епархии УПЦ МП. Здесь повреждены или разрушены 37 и 17 храмов соответственно. Также уничтожено имущество Горловской епархии УПЦ МП. В частности:

Святогорская лавра – один из объектов, подвергавшийся обстрелам неоднократно (только за июль 2022 года – 5 раз); в результате атак полностью уничтожен Всехсвятский скит, который был образцом модерновой деревянной архитектуры;

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь возое Донецка, основателем которого является "духовник" беглого президента Виктора Януковича Зосим (Сокур);

Благовещенский храм в Бахмуте;

Храм Казанской иконы Божией Матери в Марьинке;

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в пгт Новоэкономическом;

Свято-Екатерининский храм в городе Счастье;

Храм Святой Матроны Московской в Рубежном;

Храм в честь Святителя Луки Крымского в Рубежном;

Христо-Рождественский кафедральный собор;

Свято-Ильинский мужской монастырь в селе Варваровцы;

Храм Трех Вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в Попасной;

Свято-Митрофановский храм в Лисичанске;

Храм в честь святой праведной Тавифы Йоппийской в селе Вороново;

Свято-Николаевский храм в селе Боровское.

Херсонская и Одесская области

Некоторые храмы УПЦ МП в южных регионах Украины подвергались ударам оккупантов неоднократно. Среди пострадавших и уничтоженных объектов:

Свято-Троицкий храм в селе Осокоровка Новокаховской епархии (полностью уничтожен);

Храм Рождества Пресвятой Богородицы Херсонской епархии (подвергался ударам неоднократно, среди прихожан были жертвы);

Территория Херсонского епархиального управления УПЦ (атакована после деоккупации Херсона);

Свято-Иверский мужской монастырь в Одессе, на территории которого расположены монастырь епархиального управления Одесской епархии УПЦ, воскресная школа, монашеское общежитие (подвергался ударам четыре раза, были раненые).

Черниговская, Харьковская, Сумская области

Во время частичной оккупации северных областей Украины и после их освобождения российские оккупанты неоднократно били по храмам УПЦ, расположенным здесь. Среди них:

Вознесенский храм Черниговской епархии УПЦ в селе Лукашовка (во время оккупации стал для россиян складом для боеприпасов, затем был сожжен дотла);

Феодосиевская церковь в Чернигове (повреждена во время ударов по кладбищу).

Церковь в честь в селе Куриловка на Изюмщине (была одной из старейших деревянных церквей на Слобожанщине);

Георгиевский храм в Ахтырке;

Ставропигиальный мужской монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сосновка.

Кроме этого, пострадали объекты в Винницкой и Житомирской областях (Храм Георгия Победоносца и воскресная школа в Виннице, часовня Свято-Покровского храма УПЦ МП в Малин, храме Рождества Богородицы в селе Вязовка). Этот список – не исчерпывающий.

Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе - что надо знать

В ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Одессе, применив 19 ракет разных типов. Враг попал по историческому центру города, в частности, по крупнейшему православному храму Одессы – Спасо-Преображенскому собору (УПЦ МП).

Здание собора серьезно повреждено. Архидиакон Андрей Пальчук заявил, поврежден фундамент собора, центральные сваи, частично разрушена крыша, пострадала лепнина, выбиты стекла. В части здания был пожар.

Священник УПЦ МП отказался обвинить Россию в ударе по собору, заявив, что храм атаковал "враг рода человеческого".

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