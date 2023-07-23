Половина собора осталась без крыши.

В ночь на 23 июля российские оккупанты ударили по центру Одессы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Об этом сообщает Одесский городской совет в Телеграм. В результате атаки также пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

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"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", – рассказал "Суспільному" клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

Отметим, что Спасо-Преображенский кафедральный собор – это самый большой православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, а освятили его в 1808 году. В 1936 году собор был разрушен. Восстановили его уже в 2005 году.

Собор имеет статус Памятника культурного наследия Украины. В 2023 году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ракетный удар по Одессе

В ночь на 23 июля оккупанты атаковали Одессу ракетами. В Воздушных силах предупреждали о пусках ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3, а также ракет "Калибр" и "Оникс". В Одессе слышали взрывы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки погиб гражданский человек. По состоянию на 3:00 также было известно о 18 пострадавших, среди которых 4 – дети.

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