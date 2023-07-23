Россияне выпустили ракеты "Калибр", "Оникс" и Х-22.

Российские оккупанты не прекращают ракетный террор украинских городов. В ночь на 23 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу из-за пусков вражеских ракет.

Как сообщили в Воздушных силах, около 00:25 была зафиксирована активность вражеских самолетов Ту-22М3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Позже военные предупредили об угрозе пусков крылатых ракет. В 00:54 были зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 в направлении Одесской области.

Позже в ВС ВСУ добавили, что также зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей всей области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В то же время журналист УНИАН сообщил о взрывах.

Обновлено 01:13: В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован повторный пуск Х-22 в направлении Одесской области.

Обновлено 00:19: Глава Одесской ОВА Олег Кипер прокомментировал очередную атаку окупантов:

"Страна-террорист в очередной раз атакует Одесску область разными видами оружия. Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам! Берегите себя и близких, будьте, пожалуйста, в укрытиях", – написал он.

Обновлено 01:27: На российский удар отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак:

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это неприкрытый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине", – заявил он.

В то же время "Суспільне" сообщает, что в Одессе возник пожар после обстрела.

Обновлено 01:29: На юге объявлен отбой тревоги.

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Ракетные удары по Украине

Уже несколько дней российские военные терроризируют Одесскую область ночными атаками. В результате одного из таких обстрелов был уничтожен резервуар с зерном, которое должно было отправиться в Китай.

Вечером 22 июля в ОК "Юг" предупреждали, что оккупанты вывели в Черное море подводный ракетоноситель. Всего в Черном море корабельная группировка врага увеличилась до двух десятков единиц.

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