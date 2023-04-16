Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы и минируют территории вблизи захваченного ими Энергодара.

В Энергодары Запорожской области российские оккупанты ожидают контрнаступления ВСУ и готовятся бежать из захваченного города.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, россияне понимают неизбежность освобождения оккупированных территорий.

"Об этом свидетельствует не только перерытая окопами земля, минирование территорий вблизи города, но и эвакуационный план на случай "если шо, то быстро убегаем", - отметил Орлов.

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По словам Орлова, есть и другие признаки этого, в частности, участившиеся случаи ограблений в образовательных учреждениях города.

Так, из групповых помещений детского сада №3 оккупанты недавно вынесли часть кроватей, матрасов и другое имущество, а из гимназии №2 начали вывозить парты, шкафы, стеллажи и тому подобное.

"Дойдет ли дело до унитазов, мы еще не знаем. Но, учитывая бесславный опыт и особую любовь мародеров РФ к этому" девайсу", не исключаем, что унитазы будут "эвакуированы" в первую очередь", - добавил городской голова.

Война в Украине - ситуация в Энергодаре

Как сообщал УНИАН ранее, российские захватчики решили принудительно вывезти из Энергодара детей. Их перевезут в оккупированный Крым, заодно прихватив имущество местных школ и садиков.

Также стало известно, что оккупанты минируют всю прилегающую территорию вокруг Энергодара. Ранее они уже заминировали береговую полосу Каховского водохранилища. По словам мэра города, россияне боятся предстоящего наступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, российская армия "отличилась" на оккупированных территориях массовыми случаями мародерства. Они воровали из домов людей и предприятий все, что могли - от бытовой техники, до ношеных носков. Россияне снимали и забирали даже унитазы и собачьи будки.

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