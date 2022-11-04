Оккупанты вырезали унитазы в туалетах, а также сняли шторы со сцены.

Российские военные покидают админздания и другие помещения во временно захваченном Херсоне и близ этого города. И здесь они уже отличились мародерством - разграбили ресторан.

Об этом случае в своем Телеграмм-канале сообщил херсонский журналист Константин Рыженко и опубликовал кадры последствий "налета" рашистов на заведение.

Он рассказал, что речь идет о ресторане PALAZZO, который размещался в здании бывшего управления Госказначейской службы Украины в Херсонской области.

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На кадрах видно, какой беспорядок оставили после себя оккупанты - они сняли шторы со сцены и демонтировали унитазы в туалетах.

"Шутки шутками, но... Помните на месте ГКС открыли ресторан "Палаццо"? Так вот, когда ор*и уезжали, они спи*дили все: столовую посуду, шторы, оборудование и унитазы, су*а, они демонтировали унитазы и вывезли их", – написал Рыженко.

Что происходит на Херсонском направлении

В конце августа ВСУ начали контрнаступление на юге Украины. По состоянию на 21 октября удалось освободить 88 населенных пунктов области.

По мнению аналитиков ISW, Кремль создает информационные условия, чтобы оправдать отступление и сдачу значительных территорий Херсонщины.

Коллаборанты начали убегать с левого берега Днепра на правый на Херсонском направлении на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

Ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские захватчики вывозят из временно оккупированного Херсона ценные вещи. "Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в том числе технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая еще оставалась. Есть информация, к сожалению, что или уже начали, или готовятся вывозить культурные ценности с музеев Херсона и имущество из ряда других коммунальных предприятий", - сообщил он.

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