Россияне боятся предстоящего наступления Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты ранее минировали береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС. Теперь они взялись за другие участки у Энергодара.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире "5 канала" пояснил, что враг боится контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Если до этого момента заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить", - сказал он.

Видео дня

По его словам, оккупанты не держат военной техники в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих селах и на атомной станции.

Ситуация в Энергодаре

Российские оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, фактически расширяя закрытый периметр вокруг Запорожской атомной электростанции.

Недавно российские оккупанты создали в городе Энергодар Запорожской области новую застенок для украинцев, которые не согласны с произволом и действиями армии РФ на временно оккупированной территории Украины.

По данным The Times, небольшая группа украинских спецназовцев пыталась отбить у оккупантов Запорожскую АЭС. Военным удалось на небольших лодках добраться до берега, но основные силы не смогли высадиться из-за мощного огня врага.

Вас также могут заинтересовать новости: