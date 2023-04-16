Под предлогом эвакуации детей уже начали разграблять детские садики города.

Оккупанты решили принудительно вывезти из Энергодара детей. Их перевезут в оккупированный Крым, заодно прихватив имущество местных школ и садиков, сообщает телеграм-канал "Энергодар".

Утверждается, что россияне начали распространять в местных школах и садах информацию о принудительной эвакуации, которая уже стартовала и продлится до 20 апреля. Сейчас начали вывозить мебель, матрасы и другие вещи из детских садов.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Энергодаре

Ранее стало известно, что оккупанты активно минируют территорию вокруг Энергодара. По словам мэра города, если раньше оккупанты заминировали только береговую полосу Каховского водохранилища, то теперь минируют всю прилегающую территорию.

Кроме того, оккупанты, вероятно, планируют заблокировать персонал ЗАЭС на территории станции и не выпускать людей домой после смены, чтобы решить проблему кадрового дефицита. Также персонал станции может стать заложниками в случае украинского контрнаступления.

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