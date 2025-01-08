Этой ночью в Киеве работают силы противовоздушной обороны, отражая российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed.

О работе ПВО сообщил в своем Telegram-канале начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он призвал украинцев находиться в безопасных местах.

Согласно последним данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские беспилотные летательные аппараты фиксируют на Сумщине, востоке, севере и юге Черниговщины, Киевщине, Житомирщине, севере, юге и востоке Полтавщины, на Харьковщине, а также на Херсонщине.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: