Украинская столица утром оказалась под ударами вражеской баллистики.

Утром пятницы, 20 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Пуски осуществила стратегическая авиация.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, масштабную воздушную тревогу по всей стране объявили из-за взлета вражеских МиГ-31К. Не уточнялось, сколько бортов в воздухе.

Около 7 утра российские самолеты осуществили пуски ракет в направлении Киева. Через считанные минуты в Киеве прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о применении баллистических ракет, вероятно "Кинжалов".

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. Он призвал киевлян находиться в укрытиях.

Затем Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы направляются на место. Туда же направляются медики.

Обновлено в 7:35. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков в еще одной точке. Также обломки ракеты упали в Днепровском районе, сообщает Киевская городская военная администрация.

Кличко уточнил, что в Голосеевском районе был зафиксирован вызов медиков. Пострадал один человек.

"По информации экстренных служб, обломки рухнули на крышу дома в Днепровском районе. Пожар в Соломенском районе. Бригады направляются на место", - добавил Кличко.

Обновлено в 7:43. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по вражеским МиГ. Кличко уточнил, что в Голосеевском районе еще один пострадавший. Его госпитализировали.

Обновлено в 7:48. В КГВА сообщили оперативную информацию о последствиях ракетного удара по Киеву.

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу. Загорелось 5 автомобилей. В Днепровском районе поврежден недострой. В Соломенском - горит здание. Обломки также упали в Шевченковском районе.

Кличко уточнил, что в Голосеевском районе в результате обстрелов повреждена тепломагистраль.

РФ накопила ракеты для атак на Украину

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 ноября россияне имели на вооружении 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 "Искандер-М", "Искандер-К" и 70 "Кинжалов".

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Украина постоянно отслеживает этот вопрос, а публикации, которые появились в СМИ по количеству ракет, являются корректными.

В то же время эксперт Богдан Долинце заявил, что РФ ежемесячно может производить по 150 ракет как средней, так и малой дальности. Следовательно, в начале декабря в арсенале россиян было накоплено до 1500 ракет различного типа.

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