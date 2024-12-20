Утром пятницы, 20 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Пуски осуществила стратегическая авиация.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, масштабную воздушную тревогу по всей стране объявили из-за взлета вражеских МиГ-31К. Не уточнялось, сколько бортов в воздухе.
Около 7 утра российские самолеты осуществили пуски ракет в направлении Киева. Через считанные минуты в Киеве прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о применении баллистических ракет, вероятно "Кинжалов".
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. Он призвал киевлян находиться в укрытиях.
Затем Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы направляются на место. Туда же направляются медики.
Обновлено в 7:35. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков в еще одной точке. Также обломки ракеты упали в Днепровском районе, сообщает Киевская городская военная администрация.
Кличко уточнил, что в Голосеевском районе был зафиксирован вызов медиков. Пострадал один человек.
"По информации экстренных служб, обломки рухнули на крышу дома в Днепровском районе. Пожар в Соломенском районе. Бригады направляются на место", - добавил Кличко.
Обновлено в 7:43. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по вражеским МиГ. Кличко уточнил, что в Голосеевском районе еще один пострадавший. Его госпитализировали.
Обновлено в 7:48. В КГВА сообщили оперативную информацию о последствиях ракетного удара по Киеву.
В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу. Загорелось 5 автомобилей. В Днепровском районе поврежден недострой. В Соломенском - горит здание. Обломки также упали в Шевченковском районе.
Кличко уточнил, что в Голосеевском районе в результате обстрелов повреждена тепломагистраль.
РФ накопила ракеты для атак на Украину
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 ноября россияне имели на вооружении 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 "Искандер-М", "Искандер-К" и 70 "Кинжалов".
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Украина постоянно отслеживает этот вопрос, а публикации, которые появились в СМИ по количеству ракет, являются корректными.
В то же время эксперт Богдан Долинце заявил, что РФ ежемесячно может производить по 150 ракет как средней, так и малой дальности. Следовательно, в начале декабря в арсенале россиян было накоплено до 1500 ракет различного типа.